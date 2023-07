Ile Maurice – L’Heritage Golf Club dévoile les premières images de la Réserve Golf Links

Co conçu par Louis Oosthuizen, ancien champion de l’Open, et par le célèbre architecte Peter Matkovich, la Réserve Golf Links offre un parcours de golf spectaculaire et exigeant, dans un cadre d’exception surplombant l’océan Indien. Situé sur les hauteurs de Bel Ombre Nature Reserve , le deuxième parcours de championnat est entouré de 81 hectares d’une végétation luxuriante et intouchée Un environnement incomparable qui reflète l’esprit du links golf, la forme la plus pure du golf, en utilisant des herbes indigènes et un design adapté authentique par rapport à la terre qui l’entoure. Construit selon les normes de la Golf Environment Organization, sa conception répond aux critères GEO ; minimisant l’intrusion visuelle des bunkers, tees et greens, utilisant des surfaces perméables, recyclant l’eau au sein du club-house et autres bâtiments.