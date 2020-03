Ile Maurice : interdiction d'entrée sur le territoire des Européens dès le 18 mars 2020

Avec la propagation de l’infection COVID-19 dans un plus grand nombre de pays, les autorités mauriciennes ont étendu les restrictions de voyage à la République de Maurice comme suit :



1. Tous les visiteurs ayant séjourné à l’île de la Réunion dans les 14 derniers jours, ne seront pas autorisé à entrer ou transiter à travers la république de Maurice à partir d’aujourd’hui 16 mars 2020, 20h00 GMT (00h00 heure locale), pour une période de 14 jours.



2. Tous les visiteurs ayant séjourné au sein de l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Irlande et la Suisse durant les 14 derniers jours, ne seront pas autorisés à entrer ou transiter par la République de Maurice à partir du mercredi 18 mars 2020, 20h00 GMT (00h00 heure locale), pour une période de 14 jours.



3. Les ressortissants mauriciens, les résidents, leur conjoint et leurs enfants relevant des catégories mentionnées aux paragraphes 1 et 2 seront autorisés à entrer dans la République de Maurice et mis en quarantaine.