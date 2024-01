Inde et Sri Lanka : opération spéciale Kuoni pour les agences et les clients

Le circuit "Vibrant Rajasthan" passera par Delhi, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Jaipur et Agra.L'Inde dispose d'une diversité culturelle, géographique et historique unique, attirant des millions de touristes chaque année. Parmi les lieux à visiter les plus célèbres figurent le Taj Mahal à Agra, les temples de Khajuraho, les backwaters du Kerala, et les palais de Jaipur.Le Sri Lanka n'est pas en reste avec des sites également reconnus, notamment les anciennes cités royales d'Anuradhapura et de Polonnaruwa. Côté balnéaires, les voyageurs pourront se ressourcer sur les plages de Mirissa et de Unawatuna.Le Rocher du Lion à Sigiriya est un site archéologique emblématique avec une vue panoramique spectaculaire depuis son sommet. La ville sacrée de Kandy est célèbre pour le Temple de la Dent, un lieu de pèlerinage important. Enfin, pour les amateurs de faune locale, le parc national de Yala permet notamment de découvrir les léopards, dans leur habitat naturel.