Inflation, main d’œuvre, PGE… un été meurtrier ? 🔑

La guerre en Ukraine a accéléré la tendance haussière de l’économie mondiale. Le pays, grenier à blé du monde, et à l’origine de la production de certaines matières premières agro-alimentaires, difficilement substituables,



La répercussion des hausses va pénaliser un peu plus la consommation et, partant, les Français qui avaient des projets de départ affirmés. Les surcharges carburant risquent de pleuvoir et de réduire encore le pouvoir d’achat. Il en ira de même pour les tarifs aériens qui pourraient flamber.



Quant aux étrangers, qui devraient revenir en masse cet été, ils risquent de ne pas apprécié l'effet conjugué du "service minimum", faute de personnel et les hausses qui ne manqueront pas d'être répercutées. Car le yoyo du Brent est une occasion unique pour certaines compagnies peu scrupuleuses de se refaire la cerise sur le dos des consommateurs.



Voilà encore un facteur qui n’encouragera pas les candidats au voyage à trop s’éloigner de leur point de départ. Certes, travaillés par les questions environnementales, nos concitoyens y verront l’occasion de faire d’une pierre deux coups sans se douter des dégâts collatéraux qui vont fragiliser un peu plus des entreprises qui n’en avaient pas besoin…