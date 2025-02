Intelligence artificielle et RGPD : quelle protection pour les données personnelles ? [ABO]

toute organisation manipulant des données personnelles via une IA doit respecter les principes fondamentaux du RGPD

repose sur l’analyse massive de données.Cela soulève des questions de conformité au RGPD lorsque ces données sont des données dites "personnelles". Le, en vigueur depuisen Europe, impose plusieurs obligations aux responsables de traitement et aux sous-traitants, en particulier sur la collecte, l’exploitation et la sécurisation des données. Julien Abella rappelle que «». Ces principes incluent laLes entreprises doivent ainsi s’assurer que les données traitées sont strictement nécessaires à leurs objectifs et qu’elles sont protégées contre tout usage non autorisé.Le RGPD impose également des obligations spécifiques aux traitements à haut risque, notamment via la(AIPD). Ces analyses permettent d’identifier et de limiter les risques potentiels pour les droits et libertés des personnes concernées.Face à ces contraintes, les entreprises doiventet éviter les sanctions qui peuvent atteindre 20 millions d’euros en cas de non-respect.