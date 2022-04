J. Martinez (Amplitudes) : "Les management fees répondent à un modèle assez vertueux" 🔑

Je pense qu’il va se réformer tout seul.



Ce qui sera déterminant pour répondre à cette question est la NDC. La norme représente la fin de la rémunération des agences par les GDS, or, elle est l’élément central de la rentabilité de notre activité.



Ce que ne vont plus nous donner les GDS et que les compagnies aériennes n’ont pas l’air motivées à nous donner à ce jour, il va bien falloir le trouver quelque part. Par la force des choses, il va falloir revoir notre modèle économique.

Les management fees répondent selon moi à un modèle assez vertueux, car transparent puisqu’on facture les ressources que l’on va mettre en place pour satisfaire nos clients.



Il permet de mettre en place une relation plus constructive entre l’agence de voyages et le client, car on va travailler ensemble à l’amélioration des process des deux côtés pour réduire les ressources, les coûts et d’offrir une bonne qualité de service. C’est un modèle qui peut être piloté de façon intelligente pour la satisfaction générale.



Nous, TMC, devons commencer à présenter ce mode de rémunération à nos clients en étant transparent et en expliquant que soit nous augmentons les fees de nos clients de manière importante pour compenser la perte de la rémunération des GDS, soit nous révolutionnons le système et travaillons sur un modèle de management fees.



Il y a une grande résistance sur ce sujet des honoraires. C’est pour cela que le niveau des fees est aujourd’hui aussi bas. Mais au final cela nuit à tout le monde, à la qualité rendue au client, mais aussi à nos entreprises qui ont peu de moyens dédiés à l’investissement.



De grands comptes ont lancé des appels d’offres en management fees. Ils montreront le chemin.