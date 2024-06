Je pars, tu pars, il part : “Nous voulons devenir le “Resto du cœur” des vacances"

"Nous voulons devenir les "Resto du cœur des vacances" et nous allons y parvenir"

Ainsi, en 2024, ce sont 1000 d’entre elles, soit plus de 5000 personnes qui bénéficieront du soutien des professionnels et pourront partir en vacances grâce à leur contribution.Dernière en date, celle du Cediv qui a signé un partenariat avec l’institution, lors de son congrès en Guadeloupe.Une vente aux enchères qui a rassemblé quelques dizaines de milliers d’euros et une tombola ont clôturé l’excellent dîner concocté par le Chef Pierre Gagnaire.Nul doute que cette dotation fera plusieurs centaines d’enfants heureux de partir en vacances en France pour la première fois.Plus d’une cinquantaine de professionnels partagent et participent à cette oeuvre de première nécessité, dont quelques grands noms de la profession (, Lagrange, Maeva, Odalys, Pierre & Vacances, Interhome…), a conclu Germain Lelarge.