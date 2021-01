Jean Mochon : "l'innovation c'est penser simple"

Futuroscopie - Vous avez beaucoup et longtemps "côtoyé" l'innovation, pouvez-vous déjà nous traduire ce terme qui a été très galvaudé ?



Jean Mochon : « La course à la définition de l’innovation est un sport très prisé dans les sphères économiques et académiques. Lorsqu’on reste attentif au réel, on constate qu’une « innovation » c’est essentiellement une idée neuve qui trouve des clients, des utilisateurs, un marché.



Dès lors, le spectre de ce concept qu’est l’innovation va beaucoup plus loin que la course au gadget. Pour arriver à dire si quelque chose est réellement innovant, il faut aller regarder du côté des usages (autre mot galvaudé aujourd’hui).



Des idées neuves techniques même passées au stade de la réalisation, il y en a en permanence. Ce sont des inventions. Elles feront trace par les usages qu’elles créeront. Ce sont les usages liés à l’utilisation de l’électricité qui ont permis de parler d’innovation, pas l’électricité elle-même.



Le propos peut sembler un peu intellectuel, mais c’est exactement ce qui se passe avec la course à la « digitalisation ». Comme toujours on essaie d’employer un seul mot, un seul concept pour regarder une réalité infiniment complexe. Résultat on déforme cette réalité… Et pour arriver à donner l’illusion d’un raisonnement sérieux, solide, on fait de ce concept une « religion ».



C’est le slogan « innover ou mourir ». Sauf que la plupart des individus et des entreprises ne sont pas faits pour innover au sens de prendre le risque de changer ses équilibres (internes ou de marché). Innovation et usages sont des termes tellement usés et dévoyés que l’on a envie de sortir son revolver lorsqu’on les entend.



Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, l’essentiel est de combiner penser et action, et de faire simple pour être utile. Ce « Penser Simple » est une autre manière d’aborder le sujet innovation sans s’engluer dans des querelles de concepts. »