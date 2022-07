Le tourisme part à la rencontre de ses nouvelles start-up !

C'est un épiphénomène, nous reviendrons progressivement à des flux normaux.



Il faut aller vers un tourisme conscientisé. Nous ne devons pas aller vers une société sans tourisme, mais plutôt une activité réfléchie du début à la fin, pour mesurer son impact,

A la rencontre de la nouvelle start-up

N'étant pas issue du monde du tourisme, tout en étant une grande professionnelle de l'événementielle, elle apporte un regard neuf sur notre profession.



C'est très important, tout comme les start-up qui viendront d'un milieu différent, d'avoir un autre regard

Rappelons que le GIEC . ne nous demande pas de partir vivre dans une grotte en reniant totalement nos modes de vie, mais de réduire progressivement l'impact de nos activités sur la planète.Dans le même temps, nous ne devons pas nous laisser berner par le revenge travel, mais bien rester focus sur la ligne d'arrivée :" estime Sophie Lacour.Le voyage est vecteur de paix, mais aussi d'enrichissement culturel et financier pour les populations. Voilà pourquoi, il faut accompagner l'industrie et ne pas l'asphyxier, sinon les conséquences pourraient être bien pires pour notre civilisation.Alors que l'activité doit nécessairement évoluer, le salon IFTM Top Resa suit inévitablement cette dynamique.En février dernier, Laurence Gaborieau succédait à Frédéric Lorin, avec pour mission de donner un second souffle au plus grand évènement BtoB de l'industrie." se félicite l'initiatrice du concours.Et maintenant, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à !