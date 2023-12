Julia de Funès : risque, sens, confiance pour miser sur l'humain 🔑

"le potentiel d'action

La prise de risque :

"Dans une entreprise, on ne peut pas bien sûr prendre des risques inconsidérés. Mais si dans son périmètre, on ne laisse pas aux collaborateurs la possibilité de prendre des risques, c'est qu'on n'a pas à faire à des sujets mais à de bons petits soldats et à de bons petits rouages."

Le sens :

"Plus on technicise les métiers, plus vite on les dé-finalise, d'où la nécessité pour les managers de donner encore plus de sens car aujourd'hui nous ne voyons plus tout de suite la finalité de ce que nous sommes en train de faire.



Les gens ont besoin de savoir à quoi ils servent. Même dans les métiers les plus censés comme le médical, on rencontre la problématique du sens car les taches sont tellement technicisées, les process tellement nombreux qu'on n'a plus le sentiment de prendre soin des malades."

"travailler pour travailler, cela n'a strictement aucun sens. Si toutes les entreprises ou presque ont des problèmes d'attractivité, de fidélisation, c'est que l'entreprise ne constitue plus une finalité comme nous le considérions il y a quelques années.



Les entreprises qui rencontrent le moins de problèmes de recrutement sont celles qui ont une raison d'être très forte."

La confiance :

"Le management est obligé de faire confiance, on ne peut plus être dans une logique de contrôle permanent.



Il faut faire confiance, c'est très rentable pour les entreprises et le management. Il y a des moments de contrôle et des moments de confiance, mais les deux en concomitance, ce n'est pas possible".

"Les études montrent que les gens ne travaillent pas moins. Le télétravail est un gage de confiance. On reconnait l'autonomie de la personne et c'est très valorisant.



Cela ne veut pas dire que le télétravail n'a pas d'inconvénients et je ne parle pas du télétravail 5 jours sur 5, qui est impossible à gérer. Je parle de l'hybridation. Le présentiel n'a jamais garanti un collectif très fort. Quand on vous a fait confiance, vous vous êtes sentis réhaussé.



A l'heure de l'intelligence artificielle, cela me semble important. La machine aujourd'hui est incapable de faire preuve de ces trois choses-lĂ : risque, sens et confiance. Il faut donc cultiver ce que nous avons en propre pour ĂŞtre des sujets agissants !"

