KLM se dote (enfin) d'une Premium Comfort

Testée sur ces 07h30 que durent le vol entre Amsterdam et New York, la classe Premium Comfort de KLM est d’un bon niveau et au standard de ce que proposent déjà les partenaires Air France et Delta.



L’expérience Premium Comfort commence avec la possibilité d'enregistrer un bagage plus volumineux que celui autorisé en éco et la possibilité d’un parcours plus rapide à l’aéroport et à l’embarquement avec « SkyPriority’s ».



A bord et ce jour-là, l’accueil du personnel de bord, expérimenté, était particulièrement chaleureux. La cabine Premium Comfort située derrière la classe affaires et isolée par des cloisons, se compose de 28 sièges disposés en 2 - 3 - 2.



Bien plus larges qu’en éco, ils bénéficient d’une très bonne inclinaison et de repose-jambes avec des écrans vidéo de grande taille et orientables selon la position du passager.



Programmes variés de films, reportages et musique que l’on peut apprécier grâce au casque avec répression des bruits parasites extérieurs.