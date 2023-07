Kampaoh signe un partenariat avec Campings.com sur le marché français

« Nous sommes enchantés de lancer cette collaboration avec Campings.com, le leader européen de la réservation d’hébergements de plein air sur internet. Cette étape marque un tournant significatif pour Kampaoh en France, en nous permettant de développer notre visibilité auprès d’une clientèle internationale »

« Nous sommes très heureux d’accueillir Kampaoh, réputé pour ses hébergements insolites, glamour et durables et ses emplacements d’exception. Cette collaboration est une aubaine pour les visiteurs à la recherche de vacances alliant éco-responsabilité et services haut-de-gamme

Campings.com référence près de 4 500 établissements de tous prestiges dans 10 pays différents. Avec 22 millions de visites chaque année pour plus d’un million de clients, la plateforme fait figure de leader de la réservation d’hébergements en plein air sur internet et, dans le même temps développe une stratégie RSE active avec ses nombreuses certifications et ses multiples engagements., a déclaré José Luis Ávila, Directeur des opérations internationales chez Kampaoh.» ajoute Daiana Hirte , Directrice de la communication et de la marque Campings.com.Il est d’ores et déjà possible de retrouver les