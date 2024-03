L'Anantara Palais Hansen Vienna Hotel vient d'ouvrir ses portes

Une série de rénovations et de réaménagements des chambres, des suites et des espaces publics, y compris le lobby, les restaurants et les bars, ainsi que les salles de réunion et d'événements, débuteront au cours des prochains mois afin d'améliorer l'expérience des clients

L'hôtel restera opérationnel tout au long de la transition et les expériences Anantara y seront peu à peu introduites. Le restaurant EDVARD continuera quant à lui de servir une cuisine raffinée

, informe le Groupe Anantara dans un communiqué.".