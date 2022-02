L'ECTAA approuve la Déclaration de Toulouse

La "Déclaration de Toulouse sur la durabilité et la décarbonisation de l'aviation" a été présentée aujourd'hui le 04 février 2022 à la conférence de Toulouse. Le sommet de l’aviation est organisé par la présidence du Conseil qui est actuellement assurée par la France.



La déclaration reconnaît la nécessité d'une "action immédiate et adéquate pour soutenir et encourager la décarbonisation de l'aviation" et donne l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici à 2050.



Il est reconnu qu'il s'agit d'un défi complexe pour une industrie qui se remet tout juste de la pandémie de COVID-19 et qui tente de renforcer sa résilience et sa durabilité tout en assurant sa compétitivité.



On remarque que la déclaration prend note des attentes croissantes de la société civile en ce qui concerne la décarbonisation des transports, et notamment de l'aviation.