L'Ecosse assouplit (légèrement) ses conditions d'entrée

Visit Scotland a indiqué que le gouvernement écossais allait s'aligner la décision du gouvernement britanniquepour les voyageurs complétement vaccinés en provenance de pays hors liste rouge, dont la France, la Belgique et la Suisse.Les voyageurs peuvent également effectuer un test PCR.Ainsi à partir du dimanche 31 octobre 2021, 4h du matin (5h heure française), les nouvelles conditions d’entrée en Écosse pour les voyageurs complétement vaccinés en provenance de pays hors liste rouge seront les suivantes :- Compléter le formulaire de localisation des passagers (PLF) - Réserver et payer pour un test Covid-19, PCR ou test antigénique (lateral flow test), qui devra être effectué dans les 2 jours suivant l'arrivée en Écosse.Les tests PCR doivent être réservés via le portail de réservation CTM (£68 pour un test PCR COVID-19 de la NHS), ou via l'un des prestataires privés agréés en Angleterre (pour le moment, vous pouvez uniquement réserver les autotests ‘self-swab at home’)