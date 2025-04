L’Été du Canal 2025 : voici les nouveautés que vous ne devez pas manquer !

Parmi les nouveautés majeures, l’événement « Canal en pagaies » ouvrira le festival le 5 juillet 2025. Cette. L’événement est ouvert au grand public, qui pourra louer du matériel à partir de 10€ ou utiliser ses propres embarcations, à condition de respecter les normes de sécurité.En parallèle, l’Open Swim, une course de natation en eau libre, se tiendra sur le même tronçon. Les deux événements convergeront place de la Pointe à Pantin, transformée en espace festif avec animations et spectacles.Autre temps fort : la «», organisée le 20 juillet. Il s’agit d’unreliant le parc de la Villette à la Seine, via le canal Saint-Denis , ce parcours mettra en lumière les sites liés aux Jeux olympiques et paralympiques. Deux croisières-découverte de l’héritage olympique compléteront cette marche, les 27 juillet et 10 août. Autour du Stade de France, des concerts, animations nautiques et ateliers seront également proposés.En parallèle, les. Les navettes fluviales circuleront entre Paris et plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis, avec un tarif de 1€ le samedi et 2€ le dimanche., allant des croisières musicales avec DJ sets aux croisières street-art, en passant par des croisières gourmandes et patrimoniales. Des guinguettes, péniches animées et spectacles vivants (cirque, théâtre, danse) ponctueront le programme. Enfin, despermettront de découvrir les territoires traversés de manière ludique et participative.