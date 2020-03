L'UMIH appelle la Fédération française de l’Assurance à plus de solidarité

Le 18 mars dernier, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) interpellait les assureurs face à la crise que traverse le secteur de l'hôtellerie/restauration et du tourisme, liée à l'épidémie de coronavirus.



En réponse, la Fédération française de l'assurance a annoncé " s'engager à conserver les garanties des entreprises en difficulté, en cas de retard de paiement des cotisations ", précise l'UMIH dans un communiqué.



Une déclaration insatisfaisante pour Roland Heguy, le président de la confédération : " nous représentons près de 8% du PIB français, nous ne pouvons pas nous satisfaire de mesurettes !



Pendant que les assureurs cherchent à préserver leur solidité financière, nous recherchons la solidarité indispensable pour sauver nos entreprises et les emplois de nos salariés.



Les assureurs doivent jouer leur rôle d’appui auprès de leurs assurés. Nous appelons les pouvoirs publics à arbitrer le plus rapidement possible cette situation inconvenante. "