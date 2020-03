L'aéroport de Beauvais ferme ses portes dès le 26 mars 2020

tout le monde est menacé de disparition, y compris Ryanair

Alors qu'Alain Battisti, le représentant des compagnies aériennes en France, déclarait ce matin dans TourMaG.com que "", les aéroports eux aussi ferment leurs portes les uns après les autres.Majoritairement contrôlées par les régions, les infrastructures ne sont pas menacées à court terme, mais leurs activités se rapprochent de plus en plus du néant.Aucune date pour une reprise n'a été dévoilée, tout dépendra de la durée du confinement et de la reprise des vols.Le service de navettes entre Paris et l’aéroport, qui était encore opéré mais en forte réduction, estégalement suspendu jusqu’à nouvel avis.