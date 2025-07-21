TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L’essor d’Ezus : le logiciel tout-en-un qui réinvente la production de voyages sur mesure

L’outil secret du quotidien de plus de 600 agences réceptives et outgoing


Créée en 2019, la startup française s’est rapidement imposée comme la solution digitale incontournable des réceptifs, agences spécialisées et acteurs du MICE. Son objectif : rendre le sur-mesure aussi simple à produire qu’il est unique à vivre.


Rédigé par Fehmi Mehnni le Lundi 8 Septembre 2025

Plus de 30 membres d’ici fin 2025 dans les bureaux d’Ezus à Paris © Coruscant
Aerticket



1. Vers un ERP complet dédié au voyage


À l’origine simple générateur d’itinéraires interactifs et de documents personnalisés, Ezus a progressivement intégré CRM, gestion des fournisseurs, budgétisation, facturation et suivi client post-vente. Aujourd’hui, l’outil s’impose comme un ERP complet dédié à l’industrie du voyage et pensé pour les producteurs de voyages.

En 2018, pour notre agence DMC et celle Évènementielle j’avais comparé plus d’une 20aine de systèmes informatiques : implémentations chaotiques, fonctionnalités uniquement de distribution, standardisation des offres, complexité des systèmes etc… Il fallait une solution complète dédiée au véritable producteur d’expériences, de voyages où la personnalisation n’était plus une contrainte et où elle pouvait instantanément être partagée avec des clients B2C ou partenaires B2B.” raconte Charles Gombert, CEO d’Ezus.

Au service des spécialistes du voyage sur-mesure, Ezus accompagne aussi bien des agences réceptives comme Meeting the French, Bordeaux Excellence ou Evasions USA, que des agences thématiques telles qu’Osiris Travel et Elux Travel (voyage de luxe), Mycomm ou Spartner (voyages sportifs), ainsi que des spécialistes du MICE comme Yevents ou Horizons by TPG.

© Ezus
© Ezus
Avec des interfaces modernes, connectées par API et enrichies chaque jour de nouvelles fonctionnalités, Ezus permet à ces acteurs de gagner en efficacité, de mieux collaborer et d’offrir des expériences toujours plus différenciantes à leurs clients.

Avec l’IA d’une part et l’essor des OTA d’autre part, la frontière entre production et distribution s’estompe, donnant naissance à une nouvelle génération de modèles hybrides mêlant création locale, distribution digitale et intégration technologique. L’enjeu pour les agences est double : monter en gamme grâce à une spécialisation verticale forte et rationaliser les coûts opérationnels du sur-mesure. Dans ce modèle, la technologie devient l’alliée stratégique qui automatise les tâches à faible valeur ajoutée pour renforcer l’expertise et le conseil humain.

Ezus, déjà utilisé dans 75 pays, continue sa mission d’accompagner les agences de voyages dans leur croissance via la technologie.

2. Ezus, l’outil qui transforme la gestion des voyages sur mesure en un processus fluide et rentable

Finies les heures perdues sur Word, Excel et une multitude d’outils dispersés. Les processus manuels ralentissent vos équipes et grèvent vos marges. Avec Ezus, vous centralisez vos opérations, automatisez l’essentiel et éliminez les tâches chronophages, sans embauches supplémentaires.

Créez en quelques minutes des itinéraires, budgets et documents de vente élégants et personnalisés. Déléguez la tarification, la mise en forme et la génération de fichiers pour vous concentrer sur ce qui compte : vendre et offrir la meilleure expérience client.

Collaborez en temps réel grâce à des flux harmonisés entre services. Devis, CRM, production : toutes vos données sont regroupées dans une plateforme intuitive. Contenus préchargés (hôtels, activités, partenaires) remplacent le copier-coller et accélèrent la création d’offres percutantes.

Chaque demande devient un voyage confirmé plus rapidement. Proposez dès le premier contact une expérience fluide et différenciante qui séduit vos prospects avant même leur départ. Valorisez votre expertise avec des propositions alignées sur votre identité visuelle, partagées via un portail client pour des validations rapides, sans échanges interminables d’e-mails.

Dans un marché ultra-concurrentiel, la réactivité est clé. Générez vos devis en quelques minutes, automatisez relances et validations CRM, adaptez vos offres en direct selon les retours. La flexibilité devient votre atout pour conclure.

Reprenez aussi le contrôle de votre rentabilité. Suivez en temps réel vos coûts et marges, comparez prévisions et résultats, recevez des alertes intégrées, gérez devises multiples et ajustez vos prix sans Excel ni mises à jour manuelles. Grâce à des tableaux de bord clairs, vous prenez des décisions rapides et stratégiques pour stimuler une croissance durable.

Enfin, développez votre activité sans perdre le contrôle. Que vous soyez travel designer indépendant ou agence multi-filiales, Ezus s’adapte à vos besoins avec une plateforme internationale (multi-langues, multi-devises, multi-marques), des accès intelligents par rôle et des workflows toujours à jour.

De l’intégration à la croissance, profitez d’un accompagnement personnalisé, de mises à jour continues et de l’expertise de nos équipes pour structurer vos processus, simplifier l’onboarding et grandir en toute confiance.

👉 Le plus simple est de demander un accès personnalisé sur cette page de démonstration.

3. Un positionnement unique : la production sur-mesure

Ce qui distingue véritablement Ezus des ERP généralistes, c’est son positionnement pointu sur les producteurs de voyages sur mesure. Plutôt que d’offrir des solutions génériques, Ezus a mis en lumière les spécificités de cette niche.

Plutôt que de forcer les producteurs de voyages à rentrer dans un moule rigide, Ezus leur offre une flexibilité rare, pensée pour le sur-mesure :

● Une liberté totale dans la conception des itinéraires : multi-étapes, extensions optionnelles, variantes modulaires… tout est configurable pour répondre à la complexité d’un voyage haut de gamme ou d’un programme incentive.

● Des documents hyper-personnalisés, intégrant identité visuelle, chartes graphiques et messages de marque. Propositions, devis, carnets de voyage ou contrats deviennent de véritables supports immersifs — PDF élégants ou mini-sites interactifs, alignés avec l’expérience que vous promettez.

● Une configuration poussée des plateformes : multi-marques, multi-devises, multi-langues, rôles et droits différenciés. Chaque agence peut bâtir son environnement digital sur mesure, fidèle à son organisation interne et à ses marchés.

● Un CRM pensé pour le tourisme, qui distingue clairement voyageurs finaux, clients et prescripteurs. Cette granularité unique permet de gérer efficacement les FIT, groupes et MICE, tout en adaptant communication et suivi à chaque type d’interlocuteur.

● Une ouverture totale sur votre écosystème : grâce à plus de 8 000 intégrations no-code disponibles et une API robuste, les agences peuvent connecter Ezus à leurs autres outils (comptabilité, marketing, billetterie, paiement, etc.) en toute autonomie.

● Une agilité sans compromis : automatisations, mises à jour en temps réel et collaboration fluide entre services permettent de concilier efficacité opérationnelle et exigence artisanale du sur-mesure.

Autant d’atouts qui font d’Ezus non seulement un logiciel tout-en-un, mais surtout un partenaire différenciant, capable de respecter les standards métier du voyage tout en offrant la liberté d’un environnement ouvert et personnalisable.

4. Des nouveautés en continu dévoilées à l’IFTM

Chaque année, Ezus profite du salon IFTM Top Résa pour dévoiler ses dernières avancées, illustrant sa stratégie d’innovation constante. L’édition 2025, qui se tient du 23 au 25 septembre à Paris (Porte de Versailles), est l’occasion idéale.

À l’IFTM, au Stand K029 dans la Tech Zone, Ezus présente :

Un Espace Client nouvelle génération
Multi-marques, liens personnalisés et interface repensée : chaque agence peut désormais proposer à ses clients un portail fluide, élégant et aligné sur son identité. Cet espace renforce la réactivité et professionnalise la relation dès la phase de devis.

Des modèles de pages-web dynamiques et documents ultra-flexibles
L’éditeur intègre drag & drop, mode preview et boucles dynamiques (voyageurs, destinations).
Résultat : des propositions et carnets de voyage visuellement différenciants, parfaitement personnalisés et adaptables en temps réel.

Un module Finance renforcé
De nouvelles fonctions permettent de gérer achats, factures, échéanciers et paiements avec filtres avancés et exports automatiques. Objectif : un meilleur contrôle des marges, une comptabilité simplifiée et une vision claire de la rentabilité.

Un CRM pensé pour le tourisme
Les agences peuvent distinguer voyageurs, clients finaux et prescripteurs, avec une gestion multi-segments (FIT, groupes, MICE). Cette granularité unique facilite la communication ciblée et renforce l’efficacité commerciale.

Une ouverture totale grâce à l’API et au no-code
L’API publique et les 8 000+ intégrations disponibles permettent de connecter Ezus à tout l’écosystème (comptabilité, paiement, marketing…). Chaque agence peut construire son stack technologique en toute autonomie, sans développement lourd.

Ces nouveautés démontrent que Ezus ne reste jamais immobile : chaque année, l’outil se réinvente, s’enrichit et répond toujours plus finement aux défis du secteur, d’où son statut de logiciel tout-en-un voyage incontournable.

L’essor d’Ezus : le logiciel tout-en-un qui réinvente la production de voyages sur mesure
Adrien Cartozo
contact@ezus.io

