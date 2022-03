Appli mobile TourMaG



L’importance des campagnes sponsorisées - Le cas de Visages du Monde par Travel-Insight

Envoyer à un ami Partager cet article

Découvrez comment Travel-Insight, agence de communication, accompagne Visages du monde dans le développement de ses performances digitales pour toucher plus de voyageurs.

Rédigé par Travel-Insight le Lundi 21 Mars 2022

Visages du Monde est un réseau d’agences de voyages généraliste qui répond à une demande Loisirs. La marque Visages du Monde fait partie du groupe Le Vacon de Maillard et cette marque a été créée en 2016 pour uniformiser les marques Tourisme Loisirs & Groupes.



Elle se positionne pour répondre à tous types de clientèles sur ce secteur, clientèles de particuliers et groupes. Le réseau d'agence Visages du Monde comprend 42 agences de voyages physiques réparties de l'Ouest au Sud-Ouest de la France.



Voilà maintenant 2 ans que Travel-Insight accompagne Visages du Monde dans sa stratégie digitale et dans la gestion de ses campagnes sponsorisées. Réseau d’agences physiques, Visages du Monde a vite compris que pour étendre sa visibilité et sa notoriété il fallait adopter une stratégie plurimédia incluant les réseaux sociaux, et cela passait par la mise en place d’une réelle stratégie digitale.



Pour une agence de voyage cela se traduit par un site internet disposant d’un référencement optimisé (SEO & SEA) et le développement de sa visibilité grâce aux réseaux sociaux.

C’est là qu’intervient Travel-Insight, dans la réalisation et la mise en pratique d’une stratégie social média adaptée à chacun de ses clients.

Néanmoins, être présent et actif sur les réseaux sociaux c’est bien, mais cela n’est malheureusement plus suffisant. Face à une augmentation d’utilisateurs et de marques communicantes, les algorithmes des réseaux sociaux sont de plus en plus sélectifs pour afficher en priorité les meilleurs posts aux utilisateurs. L’audience touchée de façon organique se raréfie et notamment dans le secteur du tourisme qui fait partie des sujets les plus populaires sur les réseaux sociaux.



Les campagnes sponsorisées moteurs de votre visibilité Ainsi, sans budget publicitaire et sans stratégie, l’audience organique de vos réseaux sociaux est de plus en plus difficile à maintenir. Le ciblage et la personnalisation de vos messages est impossible sans budget, votre visibilité est donc cantonnée aux audiences organiques, ce qui limite la portée de vos actions à vos seuls abonnés.



Vous l’aurez compris, désormais pour se démarquer il est important de déployer un budget de sponsorisation, dit SMO (Social Media Optimization), afin de couvrir de nouvelles audiences, de communiquer le bon message, à la bonne personne et au bon moment, ainsi qu'à optimiser ses résultats commerciaux.



Pour cela plusieurs options sont possibles : sponsoriser des posts ou des stories, mettre en place des campagnes dark post (c’est-à-dire qui n’apparaissent pas dans votre fil d’actualité), ou encore des campagnes de trafic ou d’acquisition de nouveaux followers.



D’autre part, il est également possible d’insérer un pixel sur votre site web afin d’activer des campagnes de retargeting et augmenter les performances de vos campagnes. Le pixel permet notamment de tracker un visiteur de votre site internet sur les réseaux sociaux afin de lui adresser une publicité qui permettra de le faire revenir dans un tunnel de vente.



La stratégie adoptée pour Visages du Monde a été d’appuyer chacune de ses publications avec un budget SMO dans l’objectif d’augmenter la portée, l’engagement, la viralité et finalement la conversion et la fidélisation sur les cibles de prédilection. En sponsorisant ses posts, Visages du Monde, dont les agences physiques ne sont situées que sur la côte ouest, peut ainsi s’adresser aux personnes ne connaissant pas les agences mais qui seraient susceptibles d’être intéressées par leurs offres.





C’est Travel-Insight qui s’occupe de A à Z de la stratégie social média de Visages du Monde, depuis son élaboration à sa mise en place et enfin à son suivi. Chaque mois, Travel-Insight définit des objectifs de sponsorisations pour chacun des posts : objectif de trafic vers le site, de notoriété, d’interaction avec le post, etc.



Ainsi, avec une relation privilégiée et quotidienne, Chloé, Chef de Projet de 3 ans chez Travel-Insight qui travaille en collaboration avec ce client, est chargée d’assurer la mise en place et le suivi des campagnes de sponsorisation via le Business Manager.



Il est primordial de s’y rendre chaque jour afin de suivre les campagnes mises en place et vérifier qu’elles se déroulent bien. Il est tout à fait possible lorsqu’une campagne est en cours, de modifier la cible par exemple, si on estime qu’elle ne prend pas suffisamment.



Aussi, une campagne d’acquisition est renouvelée chaque mois afin de toucher de nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page Visages du Monde, mais qui seraient susceptibles d’être intéressées par le contenu partagé et les offres proposées.



A quoi s’attendre des campagnes sponsorisées ?

Visages du Monde observe une augmentation conséquente de ses performances sur les réseaux sociaux et sur son site internet grâce à cette collaboration.



Pour ce qui est des réseaux sociaux, Visages du Monde a pu constater que son reach (nombre de personnes uniques touchées) et son engagement ont augmenté depuis le début de la collaboration en juin 2020.



En 2 ans de collaboration, Travel-Insight a permis d’étendre sa visibilité auprès d’une audience qualifiée selon son positionnement.

Ainsi, sur Facebook le compte a gagné près de 17 000 abonnés en 2 ans et la portée mensuelle globale est passée de moins de 5 000 personnes en juin 2020 à plus de 1 000 000 en janvier dernier. Au global en 2021, les publications ont été vues plus de 4.5 millions de fois.



Sur Instagram, Visages du Monde va bientôt franchir la barre des 3 000 abonnés, et les publications ont été vues près de 303 000 fois en 2021.



Concernant le trafic et les résultats commerciaux, nous avons généré près de 4 000 clics vers le site internet depuis le début de la collaboration.





Pourquoi contacter Travel-Insight maintenant ?



La communication Social Media mérite une attention particulière, s'intégrant dans une approche globale de communication, elle est un levier très efficace pour créer des communautés, de l'engagement, de l'audience et des performances commerciales mesurables.



Vous voulez en savoir plus ? Vous aussi vous souhaitez activer le levier social média de votre stratégie de communication pour décupler vos performances de vente pour la haute-saison estivale,



Travel-Insight accompagne les plus grandes marques et destinations touristiques dans leurs approches stratégiques et opérationnelles sur le marché Français et les marchés Européens.

Préparer la haute-saison touristique : c’est dès aujourd’hui que se prépare l’été car les réservations des séjours se font maintenant par les touristes français et étrangersLa communication Social Media mérite une attention particulière, s'intégrant dans une approche globale de communication, elle est un levier très efficace pour créer des communautés, de l'engagement, de l'audience et des performances commerciales mesurables.Vous voulez en savoir plus ? Vous aussi vous souhaitez activer le levier social média de votre stratégie de communication pour décupler vos performances de vente pour la haute-saison estivale, contactez-nous Travel-Insight accompagne les plus grandes marques et destinations touristiques dans leurs approches stratégiques et opérationnelles sur le marché Français et les marchés Européens.

Développons votre attractivité :



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82



Agence digitale tourisme loisirs (agences de voyages, tours opérateurs, compagnies aériennes, destinations touristiques) et affaires. Contactez Stanislas Lucien, directeur associé pour en savoir plus !01.84.25.56.82

Lu 170 fois Notez

Dans la même rubrique : < > OnSpot fait le pari du “No-code” Comment rester ouvert 24/7 et 365 jours par an ?!?