L'offre Ouigo désormais disponible sur Resaneo !

L'intégration de Ouigo n'est qu'une étape. Resaneo ne compte pas en rester là et comme pour l'aérien, le moteur souhaite être le plus exhaustif possible.



Avec l'arrivée de la concurrence sur les rails tricolores, Resaneo prévoit aussi d'intégrer l'inventaire de Trentitalia d'ici la fin de l'année et discute avec RailCoop et LeTrain, les prochaines compagnies à vouloir concurrencer la SNCF sur ses terres.



" Je pense que la demande sur des week-ends en Europe avec un transport par train va monter en puissance ", nous expliquait Raphaël Torro dans une précédente interview. Nul doute également que les préoccupations en matière d'émissions carbone devraient jouer en faveur du rail !



Une chose est sûre : avec Ouigo, Resaneo prend désormais un train d'avance !