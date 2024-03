LUX* Grand Baie récompensé par le Forbes Travel Guide 2024 9 distinctions au total pour The Lux Collective

L’hôtel LUX* Grand Baie à l’île Maurice et son spa ont été récompensés par la classification 5 étoiles du Forbes Travel Guide, la reconnaissance la plus prestigieuse de l’industrie hôtelière.



Rédigé par Manon Morelli le Lundi 11 Mars 2024

Plusieurs hôtels et spa de The Lux Collective ont été distingués cette année par le Forbes Travel Guide.



Pas moins de 9 prestigieux Star Awards ont été décernés à différents établissements du groupe, et notamment à LUX* Grand Baie, un hôtel pionnier dans le domaine du luxe.



Découvrez ou redécouvrez cet hôtel avant-gardiste, niché au cœur d’un cadre paradisiaque, au nord de l’île Maurice.





LUX* Grand Baie, un boutique hôtel luxueux, tel un joyau de modernité LUX* Grand Baie est bien plus qu’un hôtel de luxe. C’est un véritable joyau d’élégance et de modernité. Ce boutique hôtel de nouvelle génération jouit d’une situation idéale sur une des plus belles plages de l’île, à deux pas du centre animé de Grand Baie.



Ce petit bijou d’architecture conçu par la designer britannique Kelly Hoppen et l’architecte mauricien Jean-François Adam, offre différents types d’hébergement. Ses 86 villas placées face à l’océan jouissent d’un panorama incroyable sur le lagon et un décor privilégié à chaque instant. Véritables maisons de vacances, les 8 villas avec piscine offrent un lieu de villégiature idyllique à quelques pas de la plage.

Unique à l’île Maurice, est aussi le sublime rooftop de 1190 m², nommé Bisou qu’offre LUX* Grand Baie aux amateurs de vue à couper le souffle. La piscine à débordement et le restaurant-bar aménagés sur ce rooftop révèlent un panorama exceptionnel de jour comme de nuit sur le lagon de Grand Baie et ses plages.



Face au lagon turquoise, LUX* Grand Baie est un coin de paradis aux multiples facettes où tout a été pensé pour assurer aux visiteurs un confort à chaque instant.



LUX* Me Spa, sport, bien-être et détente Également récompensé par le Forbes Travel Guide, LUX* Me Spa a reçu lui aussi la classification 5 étoiles. Étendu sur 4 étages, cet espace allie technologies de pointe et sagesse ancestrale. Il se compose de différents espaces (vestiaires, cabines de soins, piscine, chemin de réflexologie plantaire ou encore hammam, salle de glace et douche sensorielle) pour offrir aux visiteurs une expérience personnalisée, unique et complète.

En complément de l’espace LUX* Me Spa, LUX* Me Fitness comble autant les sportifs professionnels qu’amateurs. 350m² de RoofTop sont destinés au fitness et à la musculation en plein air, ce qui en fait le tout premier rooftop de l’Océan Indien dédié au sport.



Pistes de course à pied, studio de cyclisme collectif, cadre de fitness fonctionnel MyBeast avec 12 modules d'entraînement, LUX* Me Fitness est ouvert toute la journée, et propose aussi un salon de bien-être, un bar à jus, des équipements Technogym, un large éventail de cours collectifs, des retraites personnalisées de remise en forme, un studio Niyama pour la pratique du yoga, du pilates ou de la méditation…. Bref, à chacun son espace privilégié.



En plus de ces 2 espaces incroyables, les vacanciers les plus actifs pourront profiter de l’île Maurice pour s’adonner à diverses activités nautiques. De la planche à voile au ski nautique en passant par une sortie en catamaran au large des côtes, le nord de l’île Maurice a beaucoup à offrir.



Pour les plus jeunes, le club-enfants PLAY et l’espace Studio 17 pour les adolescents proposent des activités tout au long de la journée, permettant aux parents de profiter pleinement de leurs vacances.





Une expérience gastronomique des plus savoureuses La gastronomie est au centre des préoccupations chez LUX*, alors que serait LUX* Grand Baie sans une parenthèse gastronomique à la hauteur ?

Véritable paradis culinaire, différents espaces thématiques accueillent les visiteurs dans un cadre privilégié.



Beach Rouge, l’iconique club de plage cher à LUX*, propose un service du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner. Le restaurant évolue au fur et à mesure de la journée en un bar propice à la détente au bord de la plage, avec une ambiance musicale rythmée par un DJ.



Bisou, espace emblématique du resort, ne laisse personne indifférent avec sa piscine à débordement qui surplombe l’océan. Le menu offre une délicieuse sélection de tapas internationales, pleine de couleurs et de saveurs. Ai Kisu, le restaurant gastronomique et signature de l’hôtel, plonge quant à lui le visiteur dans l’univers de la gastronomie asiatique contemporaine (japonaise, coréenne, cantonaise, thaïlandaise, vietnamienne, malaisienne). La cuisine ouverte offrant pour spectacle la cuisson au feu de paille laisse rarement indifférent.



Enfin, pour un moment de détente et de plaisir gourmand, Maison LUX*, avec son café LUX*, propose un vaste choix de cafés et de chocolats. Mais c’est surtout pour ses délicieuses pâtisseries qu’on s’y arrêtera, notamment celles imaginées imaginées par Simon Pacary, vice-champion de France de pâtisserie.



En fin de journée, Maison LUX* propose une sélection de cocktails raffinés, spiritueux, digestifs et absinthes servies de manière traditionnelle.



LUX* Grand Baie Mauritius n’a pas fini de surprendre les visiteurs du monde entier. Ce somptueux resort vous ouvre ses portes pour un séjour mémorable.



Contacter The Lux Collective Justine Vergeot

Sales & Marketing Officer – Europe

The Lux Collective – Paris

Téléphone : 01 44 55 01 11

Email :



Site web : www.luxresorts.com



