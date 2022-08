La Baule : Airbnb veut soutenir la lutte contre la spéculation immobilière

la mise en place de l'enregistrement obligatoire des annonces de logements entiers sur Airbnb dans les villes concernées,

le déploiement du portail des territoires, un guichet unique pour simplifier la communication de données avec les municipalités

le soutien dans leurs missions de contrôle du respect des règles locales par les loueurs.

La station touristique de La Baule-Escoublac et Airbnb annoncent avoir lancerA travers cet accord, Airbnb veut montrer qu’il soutient la volonté des villes de se doter d'outils réglementaires efficaces afin d'dans les lieux touristiques. Au-delà de ce simple exemple pratique sur le terrain, la plateforme appelle à une réglementation à l’échelle nationale.Souvent accusé par les municipalités de siphonner les logements disponibles à la location longue durée Airbnb et de créer une pénurie sur le marché des appartements au détriment des locataires non touristiques, la plateforme veut montrer qu’il est un partenaire coopératif et non pas un prédateur sans complexe.Déjà en 2021, Airbnb a annoncé une série d’engagements pour soutenir l’application des règles qui encadrent les meublés touristiques, et mettre les voyages durables au cœur de la relance économique en France. Parmi ces mesures :