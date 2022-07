La Chine entre dans la course au tourisme spatial

Quand on sait que les Chinois se sont largement inspirés du New Shepard de Blue Origin, on peut être surpris de la rapidité de ce timing alors que le New Shepard a effectué son premier vol sans équipage en avril 2015 et que son premier lancement avec touristes n'a eu lieu que six ans plus tard !



CAS Space a été créée en décembre 2018. Elle fait partie de ces nombreuses sociétés de lancement commerciales chinoises qui ont émergé depuis 2014, lorsque la Chine a ouvert son secteur spatial au capital privé.



CAS Space est une entreprise bien financée avec un héritage, une expertise et un soutien important de l'Académie chinoise des sciences (CAS) et le gouvernement de Guangzhou.



La société estime qu’avec sa fusée réutilisable 1 000 passagers peuvent être transportés dans l'espace chaque année, à raison de sept touristes par vol.



Les passagers bénéficieront d’une courte formation avant de prendre un vol de 10 minutes au-dessus de la ligne Karman, leur offrant 3 minutes de "zéro gravité".



Le coût de cette "excursion" dans l’espace sera d’environ 300 000 dollars américains.