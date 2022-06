Comment le premier semestre 2022 a marqué l'histoire du tourisme spatial

Jusqu’au conflit russo-ukrainien, le secteur spatial était l’exemple d’une collaboration solide entre la Russie et les Occidentaux. Cette collaboration, comme dans beaucoup d’autres secteurs, a été balayée par l’escalade des sanctions provoquées par le conflit russo-ukrainien. Ce conflit, outre des retards dans les programmes, voire une mise en sommeil du tourisme spatial, marque certainement un tournant important dans l’histoire du secteur spatial.



L’Europe spatiale, la Russie, seront-elles les grandes perdantes du conflit russo-ukrainien ? Les Etats-Unis seront-ils les grands gagnants ? Allons-nous voir se former un ‘’bloc spatial’’ Chine-Russie-Inde ? L’Europe spatiale va-t-elle devenir plus dépendante des Etats-Unis ?



Autant de questions que l’on peut se poser suite à ce conflit et dont on aura très certainement les réponses dans quelques mois.



D’ores et déjà on peut dire que les deux premiers perdants sont la Russie, ne serait-ce que les sanctions prises par les occidentaux et qui touchent son secteur spatial, ainsi que l’Europe. Cette dernière avec la fin des lancements via les fusées russes Soyouz et les retards déjà enregistres par Arian 6 et Vega C, l’Europe va en effet devoir revoir ses plans non seulement à court terme mais aussi à moyen terme. Ceux qui profiteront de cette situation seront les sociétés privées et notamment SpaceX.



L’avenir nous le dira, mais le Sommet spatial européen de Toulouse et ses annonces semblent bien loin.



En conclusion, l’on peut dire que ce premier semestre 2022 marquera l’histoire du tourisme spatial. Si celui-ci et malgré ce que nous pouvions redouter ne s’est pas mis en sommeil à l’image de Blue Origin ou de Space X, par contre le conflit russo-ukrainien va certainement mettre fin à une certaine conception de la coopération internationale dans le domaine du spatial et va rebattre les cartes entre le boc occidental et la Russie avec comme arbitre la Chine. Les six prochains mois s’avèrent donc cruciaux en ce domaine.