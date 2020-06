La République Dominicaine se prépare à accueillir des touristes internationaux

Le Ministère du Tourisme de la République Dominicaine (MITUR) a annoncé que le pays sera prêt à recevoir des touristes internationaux à partir du 1er juillet 2020.



Et ce, en même temps que le lancement de la phase 4 du plan de désescalade des mesures annoncées par la Commission de haut niveau pour la prévention et le contrôle du coronavirus, qui prévoit l'application de protocoles sanitaires spécifiques et extrêmement rigoureux pour prévenir la contagion.