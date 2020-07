La TUI Care Foundation apporte son soutien à 100 organisations d’aide locales dans le monde

Le tourisme doit avant tout prendre soin des populations locales, sans lesquelles notre secteur n'est rien.



Et pour protéger les habitants de certaines zones du monde, la TUI Care Foundation apporte son soutien à 100 organisations d’aide locales sur la planète entière.



Ces engagements sont rendus possibles grâce aux dons de clients et d’employés de TUI et vont permettre de porter assistance aux habitants de plusieurs destinations de vacances dans le cadre de la situation d’urgence actuelle.



L'opération baptisée "100 Helping Hands" va permettre d’apporter un grand nombre de réponses directes aux besoins sur place.