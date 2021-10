La Tunisie dans les starting-blocks pour la relance de son tourisme

La Tunisie possède des produits d’exception encore méconnus. Elle sait accueillir une clientèle exigeante. Au-delà du balnéaire elle a diversifié son offre : tourisme vert, sportif, culturel, saharien…



Aux côtés de ses clubs de vacances et de ses hôtels de prestige - pied dans l’eau ou sahariens - qui peuvent rivaliser avec les plus grandes adresses internationales, elle a développé un tourisme alternatif.



Durant ces dernières années, en dépit des crises, à travers le pays, de Tabarka à Douz, de Nabeul au Kef, des gîtes, maisons d’hôtes, petits hôtels de charme, et autres campements sahariens éco-responsables se sont développés.



Soulignons pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce pays que, du littoral au désert, des plaines fertiles aux oasis de montagne, la Tunisie est un formidable terrain d’aventure pour qui souhaite s’adonner à la randonnée, au trekking, au cyclotourisme, au nautisme, au golf (10 parcours), à la plongée sous-marine (20 clubs de plongée affiliés à la Confédération mondiale des activités subaquatiques).



Et pas besoin d’avaler les kilomètres. Sur de courtes distances les paysages changent, se bousculent, se contredisent.



Rappelons aussi que la Tunisie est, après la France, la deuxième destination mondiale de la thalassothérapie. Terre d’histoire, elle possède 8 sites et monuments inscrits par l'Unesco sur la Liste du patrimoine mondial pour leur valeur culturelle et se prête au tourisme culturel et patrimonial.



Il n’en demeure pas moins que cette succession de crises a laissé des traces. 300 agences de voyages ont mis la clé sous le paillasson sur un total d’un millier.



Le parc hôtelier est passé de 240 000 à 190 000 lits. Mais l’actif et les projets de reconversion sont là. Durant cette même période, des chaînes internationales tendance haut de gamme ont ouvert de nouvelles unités.



Aujourd’hui alors que la situation politique s’éclaircit - Najla Bouden première ministre est en train de former un nouveau gouvernement – et que la crise sanitaire s’améliore la Tunisie espère retrouver des voyants verts ou, à défaut… oranges !