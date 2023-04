La Tunisie rétablit la carte d'identité pour voyager

1/les enfants mineurs voyageant avec leurs parents (couple marié), la CIN valide suffira pour voyager en Tunisie dans le cadre d’un voyage organisé.



2/ Si l’enfant mineur ne voyage pas avec ses parents, il devra se présenter avec un passeport français valide, accompagné d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01) signée par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale et de la photocopie du titre d'identité de l'un de des parents.



3/ Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents (couple divorcé) et qui a la garde parentale, la carte d’identité française valide suffira dans le cadre du voyage organisé.



4/ Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents (couple divorcé) qui n’as pas la garde parentale, l’enfant ne pourra voyager qu’avec un passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01) signée par le parent titulaire de l'autorité parentale et de la photocopie de celui-ci.



II/ DANS LE CADRE D’UN VOL SEC ET/OU ACHAT DU SEJOUR DIRECTEMENT AUPRES DE L’HOTELIER TUNISIEN

1/ Pour les adultes : le passeport français sera obligatoire.

2/ Pour les mineurs, voyageant avec leurs parents : le passeport français sera obligatoire.

3/ Pour l’enfant mineur voyageant avec l’un des parents (couple divorcé) et titulaire de

la garde parentale : le passeport français sera obligatoire.



4/ Pour l’enfant mineur voyageant avec l’un des parents (couple divorcé) non-titulaire de la garde parentale : le passeport français sera obligatoire accompagné d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01) signée par le parent titulaire de l'autorité parentale et de la photocopie de celui-ci.



5/ Pour l’enfant mineur voyageant avec un adulte, autre que ses parents : le passeport français sera obligatoire, accompagné d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01), signée par le parent titulaire de l'autorité parentale, et de la photocopie du titre d’identité de celui-ci.

NOTE IMPORTANTE

(***) : En 2014, la durée de validité de la carte d'identité française est passée de 10 à 15 ans. Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans, à conditions que vous étiez majeur au moment de sa délivrance, et que la carte était encore valide le 1er janvier 2014.

La Tunisie fait partie des pays qui acceptent une carte d'identité qui est facialement périmée mais qui bénéficie des 5 ans supplémentaires.