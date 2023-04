Clients refoulés Tunisie : "Les compagnies font un excès de zèle !"

I/ VOYAGE ACHETE PAR LE BAIS D’UNE AGENCE DE VOYAGE

- 1/Une carte d’identité française *** valide suffit lorsque vous achetez une formule de voyage avion + hôtel par le bais d’une agence de voyage en France, même une agence de voyage en ligne (acheté sur internet).



- 2/ La CNI suffit aussi si vous achetez d’une part un vol (par une compagnie aérienne par ex) et d’autre part une réservation d’hôtel par une agence en France

Quelque soit la formule, l’agence de voyage vous fournira un voucher (bon de réservation) où il est écrit la date de départ et de retour, les noms des participants, la pension et surtout les coordonnées de l’hôtel que vous devrez présenter au moment de l’enregistrement des bagages à l’aéroport, qui vous permettra ainsi de voyager avec la CNI valide.

Sans ce document, même si vous avez achetez un voyage organisé votre passeport sera dans ce cas là obligatoire.



LES ENFANTS MINEURS VOYAGEANT AVEC LEURS PARENTS

1/les enfants mineurs voyageant avec leurs parents (couple marié) la carte d’identité française valide suffira aussi dans le cadre d’un voyage organisé.



2/ Si l’enfant mineur ne voyage pas avec ses parents il devra présenter avec un passeport français valide accompagné d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale) et de la photocopie du titre d'identité de l'un de ses parents.



3/ Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents (couple divorcé) et qui a la garde parentale la carte d’identité française valide suffira dans le cadre du voyage organisé.

4/ Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents (couple divorcé) qui n’as pas la garde parentale, l’enfant devra présenter son passeport français valide accompagnée d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire

cerfa n°15646*01 signé par le parent titulaire de l'autorité parentale) et de la photocopie de celui-ci.



II/ DANS LE CADRE D’UN VOL SEC ET/OU ACHETER SON SEJOUR DIRECTEMENT AVEC L’HOTELLIER EN TUNISIE

1/ Le passeport française valide suffira pour les adultes.

2/ Pour les mineurs voyageant avec leurs parents le passeport valide suffira.

3/ Si l’enfant mineur voyage avec l’un de ses parents (couple divorcé) et titulaire de

la garde parentale le passeport français valide suffira.



4/ Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents (couple divorcé) qui n’as pas la garde parentale, l’enfant devra présenter son passeport français valide accompagnée d’une d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par le parent titulaire de l'autorité parentale) et de la photocopie de celui-ci.



5/ Si l’enfant mineur voyage avec une ou des personne(s) autres que ses parents, le passeport Français valide accompagné d’une autorisation de sortie de territoire (original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par le parent titulaire de l'autorité parentale) et de la photocopie du titre d’identité de celui-ci.



NOTE IMPORTANTE



(***) : En 2014, la durée de validité de la carte d'identité française est passée de 10 à 15 ans. Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans : si vous étiez majeur au moment de sa délivrance, et si la carte était encore valide le 1er janvier 2014.

La Tunisie fait partie des pays qui acceptent une carte d'identité qui est facialement périmée mais qui bénéficie des 5ans supplémentaires.

