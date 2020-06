La grande traversée du Morvan : un nom épique, un parfum d’aventure et une découverte poétique...

« Au niveau du Conseil général, je dis toujours qu’il y a un projet qui serait simple : si on arrivait à faire comprendre à tous les gens de la Nièvre qu’il faut être sympa avec tous les gens qui viennent de l’extérieur... Entre nous, on peut être un peu vachards, tout ça, parce que… mais soyons sympas avec tous les gens qui viennent de l’extérieur. Alors ça veut dire quoi ?



Imagine à Corbigny, il y a des étrangers qui passent, des Hollandais… Plutôt que de les regarder un petit peu de traviole, tout ça, les gens arrivent, s’installent au café, ils boivent une bière, c’est déjà payé ! Et puis que ça devienne quelque chose de courant !



Il y en a qui ont pas les moyens mais il y en a qui ont toujours les moyens de payer un coup à un autre… Et finalement ça se sait à l’extérieur. « Mais c’est incroyable là-bas, quand tu viens, tu payes pas ton coup quoi ». Ça ferait un truc de communication énorme !



C’est-à-dire que les gens sont sympas… Ça suffit hein ? C’est des petits détails parce que la façon de percevoir un territoire, ça joue sur des détails. Si t’es bien reçu, tu l’aimes le territoire.



Quelques fois c’est facile hein ? Un peu de curiosité, on parlait de la marche, là, est-ce qu’on a besoin de se casser la tête à tout préparer pour tout le monde, de tout gérer, les chemins où les gens vont se balader, gérer les endroits où les gens vont s’arrêter, poser leur bagnole, machin…



On finit par croire que c’est ça l’essentiel, alors qu’en fin de compte c’est pas ça l’essentiel. C’est pas le fait : « est-ce que je vais pouvoir me garer en pleine campagne, si y'a un parking je me gare », c’est le fait d’avoir envie d’aller en pleine campagne, et d’y voir des choses… Il se passe tellement de choses…



Tu vois, par exemple hier soir, y'avait l’éclipse totale de la lune !