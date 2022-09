La grève toujours la grève : et qui paie la note ?

Bien entendu on pourra toujours pointer du doigt les avantages des contrôleurs aériens et ils ne sont pas minces. Si j’en crois le site Jobtel, la moyenne de rémunération est de 6.340 € nets par mois ce qui correspond à 10.000 € bruts pour 155 jours de vacation par an.



Le salaire d’un débutant est de 48.000 € bruts par an, en milieu de carrière, cela passe à 120.000 € bruts pour terminer à 200.000€ bruts en fin de parcours. Ces montants doivent d’ailleurs inclure toutes les primes. Au fond, dans le transport aérien, seuls les pilotes peuvent prétendre à un revenu équivalent.



On est alors surpris du motif que le SNCTA (Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien) a affiché comme motif de l’arrêt de travail du 16 septembre « l’inquiétude du niveau actuel de l’inflation ainsi que des recrutements à venir ».



Cette peur du lendemain était-elle si terrible qu’elle pouvait justifier l’annulation d’un millier de vols au départ et à l’arrivée en France et le détournement des vols qui traditionnellement traversent l’espace aérien métropolitain ?