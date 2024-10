La semaine dernière, la volatilité est restée faible sur le marché des changes. Les fonds spéculatifs ont augmenté leurs achats de yen, malgré l'incertitude sur une possible hausse des taux de la Banque du Japon d'ici la fin de l'année. Du côté des paires en USD, l'attentisme prévaut avant l'élection de novembre.



Traditionnellement, le dollar baisse de 5 % après les élections, et de nombreux fonds misent sur le dollar avant le scrutin pour encaisser rapidement des bénéfices.



Cette année, la réunion de la Fed les 6 et 7 novembre pourrait apporter des surprises, une nouvelle baisse de 50 points de base étant attendue, bien que rien ne soit certain. Si cela se produit, le dollar pourrait en pâtir à court terme. Cependant, à long terme, nous restons optimistes pour le dollar grâce à la bonne performance économique et boursière des États-Unis, une productivité solide et la rareté des actifs en dollars.



L'actualité principale concernait le budget français pour 2025. Bien qu'il n'ait pas d'effet direct sur le marché des changes, si la France entre dans une spirale de dette et de rigueur budgétaire, cela pourrait affaiblir l’euro. Deux mauvaises nouvelles : les dépenses publiques vont encore augmenter de 2,1 %, ce qui entraînera une hausse des impôts, freinant la croissance, et la réduction du déficit s'étalera sur plusieurs années, sans garantie d’atteindre les 60 milliards d’économies prévus.



La France et l'Allemagne deviennent les maillons faibles de la zone euro, tandis que le sud de l'Europe, comme le Portugal, tire son épingle du jeu. Les problèmes français, combinés à une Europe peu attractive pour les capitaux, renforcent le dollar, qui reste fort malgré une surévaluation de 9 % par rapport aux autres devises majeures. Les années à venir s'annoncent difficiles pour la France, ses entreprises et ses contribuables.