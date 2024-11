La victoire de Trump a fait bondir le dollar et chuter l'euro [ABO]

Sans surprise, le dollar a affiché une, surtout par rapport aux devises émergentes. À part le rouble russe et le yuan chinois, qui sont en partie contrôlés par leurs gouvernements, l’indice du dollar est désormais à son plus haut niveau historique face aux devises de ces pays.Même en 2022, pendant la hausse des taux américains, le dollar n’était pas aussi fort. Nous pensons que cette force du dollar est durable et devrait se maintenir dans les mois, voire les années, à venir. Le dollar est la devise de réserve internationale, ce qui entraîne une forte demande.