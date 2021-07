Dislocation de plates-formes

Destructionde la plate-forme de Larsen B en Antarctique, images du 31 janvier au 13 avril 2002. On y voit la plate-forme « intacte » mais recouverte de lacs d’eau de fonte (taches bleues très sombres) puis sa disparition brutale. Là où se trouvait précédemment la plate-forme apparaît l’océan qui gèle ensuite formant de la glace de mer (grande zone bleue claire) se revêtant de neige. Crédits : NASA

Bien qu’impressionnant, ce processus aussi appelé « vêlage » se produit régulièrement : des morceaux de glace se décrochent de l’inlandsis antarctique, créant des icebergs de tailles diverses, les plus grands comme l’A76 étant évidemment plus rares.Mais s’ils se reproduisent localement de nombreuses fois et à intervalles plus rapprochés, ces vêlages peuvent cacher un phénomène bien plus inquiétant lié au changement climatique qui pourrait déterminer le futur de l’Antarctique, et par extension la hausse du niveau marin. Car l’Antarctique est entièrement recouvert d’un inlandsis, c’est-à-dire d’une étendue glaciaire plus vaste que l’Europe qui s’étend sur l’océan pour y former de grandes plates-formes flottantes.Ces dernières se créent par écoulement gravitaire de la glace du continent vers l’océan et constituent un barrage de sécurité autour de l’Antarctique. De la même façon qu’un bouchon maintient du liquide dans une bouteille, les plates-formes retiennent la glace sur le continent. Sans ce rôle crucial, d’immenses volumes s’écouleraient directement dans l’eau faisant augmenter le niveau marin.Depuis quelques années, les scientifiques pensent que le changement climatique peut fragiliser les plates-formes autour de l’Antarctique. En se réchauffant, l’océan provoque leur fonte progressive et diminue leur capacité de maintien. C’est la raison principale expliquant la perte de masse actuelle en Antarctique.Plus inquiétant encore, le réchauffement atmosphérique peut entraîner la dislocation entière de plates-formes en très peu de temps, comme l’ont déjà observé les scientifiques en 2002. La plateforme de Larsen B , située en Péninsule Antarctique, s’est en effet désintégrée en quelques semaines, générant une importante accélération du flux de glace vers l’océan dans cette région.L’été, lorsque la neige sur les plates-formes fond, l’eau s’infiltre dans les pores fins du manteau neigeux où elle peut regeler. Certains étés, cette eau de fonte est trop importante pour être absorbée par le manteau neigeux . L’excès d’eau s’infiltre alors plus profondément, ou s’accumule en surface, formant ainsi des lacs.Ce phénomène résultant de l’action combinée de l’infiltration et du poids de l’eau peut fracturer verticalement la glace – on parle d’« hydrofracturation ». Le morceau de plate-forme (ou son entièreté dans le cas de Larsen B) se retrouve ainsi déconnecté de l’Antarctique et se désintègre très rapidement.Une théorie, aujourd’hui encore âprement discutée dans la communauté scientifique, stipule que les nouvelles falaises glaciaires ainsi générées sont très instables et peuvent s’effondrer rapidement , entraînant une désintégration d’autant plus rapide des plates-formes de glace.Inversement, si les chutes de neige sont suffisantes pour régénérer les pores du manteau neigeux, l’eau de fonte pourra donc y regeler et limiter les risques de fracturation des plates-formes.