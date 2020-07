Le Costa NeoRomantica rejoint la flotte de Celestyal Cruises

Le Costa NeoRomantica de Costa Croisières rejoint la flotte de Celestyal Cruises.



Construit en 1993 et entièrement rénové en 2012, le navire, à une capacité de 1 800 passagers. Il dispose de 789 cabines, dont 132 avec balcon, ainsi que plusieurs restaurants et de lieux de divertissements, bars et lounges, deux piscines, une salle de sport et un Spa panoramique.



Le Président de Celestyal Cruises, Chris Theophilides, déclare : « Alors que la Covid-19 a temporairement interrompu nos opérations, il est important que nous envisagions l’avenir avec optimisme et que nous poursuivions notre stratégie de développement.



Je suis ravi de l’acquisition de ce bateau de croisière de taille moyenne. Il est idéalement adapté à notre “business model” et très bien aménagé après sa rénovation importante en 2012. »