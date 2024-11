Le Dollar atteint son plus haut niveau depuis avril [ABO]

Face à Trump, l’Europe est affaiblie et divisée. Sans surprise, certains dirigeants européens se précipitent en Floride pour établir des relations privilégiées avec le nouveau président américain, espérant ainsi éviter des sanctions commerciales. En plus, l’Europe est incapable de soutenir l’Ukraine, car cela nécessiterait d’augmenter fortement les dépenses militaires, à environ 3% du PIB.D’un point de vue économique, l’Europe est en mauvaise posture. De nombreuses usines ferment en France à cause du coût élevé de l’énergie, de la fiscalité qui augmente et de la baisse de la demande mondiale. Pire encore, l’Allemagne est en difficulté. Le pays n’a pas connu de croissance depuis deux ans, et son industrie, autrefois très puissante, est en déclin.Les commandes industrielles s’effondrent : en octobre, 41,5% des entreprises allemandes ont signalé un manque de commandes, un record depuis la crise de 2009. La situation empire, car en juillet, ce chiffre était de 39,4%. Près de la moitié des entreprises manufacturières sont touchées, surtout dans la construction mécanique, l’industrie métallurgique et la chimie. Le modèle économique allemand vacille, et la coalition au pouvoir, qui est désormais minoritaire, risque de ne pas tenir jusqu’à 2025.À l’opposé, l’économie américaine va bien. Personne ne prévoit que l’élection de Trump change cette dynamique. L’économie devrait croître d’environ 2% l’an prochain, ce qui correspond à son potentiel. Les négociations commerciales et les discussions sur l’ OTAN entre Trump et les dirigeants européens ne seront pas favorables à l’Europe. Dans cette confrontation, l’Europe semble être en position de faiblesse.