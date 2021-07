Le MSC Seashore dévoile le programme de ses divertissements

" Avec six soirées à thèmes, les passagers découvriront un espace où la musique, la danse, les cocktails et l'art entrent en collision, chaque nuit étant un hommage à différents artistes bien-aimés.



Entre les DJ sets et les nombreuses performances, le lounge présentera des spectacles originaux qui seront un véritable régal pour les yeux, avec des acrobates, des danseurs, des chanteurs et des musiciens réunis sur scène ", indique MSC dans un communiqué.



Le MSC Seashore rendra également hommage à la ville de New York. " Les caractéristiques du design, les espaces publics et les noms des lieux sont inspirés de la métropole américaine ", précise MSC.



Et notamment une réplique de quatre mètres de haut de la Statue de la Liberté au cœur du casino et une nouvelle zone de boutiques et de divertissement, nommée "Times Square", avec un mur de diodes électroluminescentes de 8,5 mètres de haut s'étendant sur quatre ponts.



" Chaque soir de la croisière, la musique aura pour thème une époque différente, des classiques du juke-box, du disco et du rock classique, aux années 80 et aux tubes d'aujourd'hui ! L'atmosphère new-yorkaise illumine la soirée alors que les passagers participent au compte à rebours pour assister à un lâcher de ballons inspiré du Nouvel An sur une décennie différente chaque soir ", décrit MSC.