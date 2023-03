Le MSC Virtuosa positionné en hôtel flottant pour le Grand Prix F1 d'Abu Dhabi

Dans le cadre du partenariat entre MSC Croisières et Formula 1®,Le navire sera transformé le temps d'unUne gamme de différents forfaits est disponible, combinant l'hébergement, les billets pour les courses et l'accès exclusif aux coulisses et Expériences F1®.Toutes les options d'hébergement comprennent la demi-pension (petit déjeuner et dîner), l’accès Wi-Fi et les transferts entre le navire et le circuit.pour tous ceux qui possèdent déjà leurs billets pour la course, ouLes fans peuvent aussi opter pour unecomprenant des activités exclusives en bord de circuit ou encore des formules Cabine + F1® Premium Hospitality tout-inclus (Suite Turn 1 du premier virage, Paddock Club ou Legend) comprenant des accès exclusifs comme l’incontournable Pit Lane Walk, une visite guidée du circuit à bord d’un camion plateforme, la rencontre avec des personnalités de la F1 et bien plus encore.Des transferts gratuits seront mis en place entre le terminal de croisières et le circuit de F1.A bord un programme spécialement conçu sera proposé ainsi qu'un programme dédié aux enfants.