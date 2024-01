Le PAL recrute pour la saison touristique 2024

les recrutements sont basés sur le savoir-être et non plus sur les compétences"

Dans son communiqué, le PAL rappelle que "Par ailleurs, le parc mettra en place cette annéesi aucune absence (prime proratisée en fonction du temps de travail).Les jeunes qui candidatent pour les postes d’opérateurs d’attractions bénéficient d’un contrat d’apprentissage pour se former et obtenir le diplôme "animateur de loisirs" avec un salaire de 1 730€ net pour un temps plein.Les saisonniers ont ladans un bâtiment tout équipé, tout neuf. Des mobil-home de 2/3 personnes à côté du parc sont également proposés. Soit 30 hébergements au total.Côté restauration, les saisonniers n’ont qu’un seul service. Même avantage pour l’hôtel Savana RESERVE et les Lodges du PAL, un seul service (le dîner du soir au Victoria et au Tanganyika) donc pas de coupures d’horaires.Pour l'heure, le PAL a reçu 350 candidatures depuis la mise en ligne de ses annonces début janvier.