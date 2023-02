Le baptême du MSC Euribia prévu à Copenhague le 8 juin 2023

MSC Croisières indique que la cérémonie de baptême de son nouveau fleuron, le MSC Euribia, aura lieu le 8 juin 2023 à Copenhague.



Ce navire sera le second de la compagnie propulsé au GNL. " MSC Euribia est équipé de technologies environnementales de pointe comme un système avancé de traitement des eaux usées conforme aux normes internationales les plus strictes, d’un système performant de gestion des déchets et de mesures d’efficacité énergétique , ajoute le Groupe dans un communiqué.



Ce navire dispose également de l’équipement nécessaire pour se brancher au réseau électrique local dans les ports d’escale. Cela permet de couper entièrement les moteurs pour ne produire aucune émission dans les ports où ce service est disponible ".



MSC Croisières n'a pas choisi le port de Copenhague sans raison pour la cérémonie de baptême de ce nouveau fleuron : " il possède un patrimoine maritime particulièrement riche et le Danemark est un pays qui montre un grand respect de la mer et déploie de nombreux efforts pour la protéger durablement ", explique le Groupe.