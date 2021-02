Le casse-tête de la recapitalisation d'Air France

Là-dessus, la Commission Européenne met son grain de sable en obligeant Air France à se défaire de quelques 9.000 « slots » sur l’aéroport d’Orly pour complaire aux règles de la concurrence. Il semblerait que nos responsables européens n’aient pas bien enregistré que nous avons changé de modèle et que la croissance régulière du transport aérien qui justifiait un maintien de règles concurrentielles strictes s’est fracassée sur la Covid.



Appliquer maintenant les règles antérieures n’a plus aucun sens. D’ailleurs la justification de cette application par la demande similaire adressée à Lufthansa n’a pas plus de bon sens pour le transporteur allemand que pour le français. Les syndicats d’Air France sont vent debout contre une telle mesure et on peut les comprendre.



Comment expliquer que les aides octroyées par les gouvernements n’auraient pour conséquence que la diminution du périmètre d’exploitation des transporteurs ?



En fait on est tout simplement en train de payer les conséquences de la stupide réglementation qui vise à limiter Orly à 250.000 mouvements, décidée en octobre 1994. Rappelons qu’elle n’a été prise à l’époque que pour empêcher British Airways d’installer une base à Orly ce qui ne faisait surtout pas les affaires d’une Air France, alors fragilisée.



Cela fait maintenant 27 ans et les appareils ont considérablement évolué en particulier quant à leur impact écologique et sonore. Orly peut sans problème accueillir 400.000 mouvements par an. Alors si, pour complaire aux règles de Bruxelles, il faut faire de la place aux éventuels concurrents, pourquoi ne pas créer une allocation de 10.000 slots supplémentaires à Orly lesquels seraient réservés aux compagnies autres que celles du groupe Air France ?



Ainsi tout le monde serait content. Air France ne verrait pas son opération amputée, les concurrents auraient un meilleur accès et cela ne serait sans doute pas sensible pour les riverains, car, faut-il le redire, compte tenu des contraintes opérationnelles et administratives, les 250.000 mouvements n’ont jamais été occupés entièrement.