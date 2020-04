Le confinement : l’occasion d’une introspection pour se réinventer professionnellement, mais pas que…

D’un point de vue professionnel, cette période peut être celle d’un bilan bienvenu :quels sont mes rêves ? me suis-je réalisé ? de quoi aurais-je envie aujourd’hui ? Il est peut être temps d’envisager un bilan de compétences.Le bilan de compétences est une opportunité unique de rassembler expérience professionnelle et projet personnel. Il donne sens et cohérence à un projet de vie, il renforce la motivation et l’implication de la personne dans son parcours. Le processus se déroule en 24h (dont une partie de travail personnel) sur une période de 3 mois et permet de faire une pause pour prendre du recul sur l’ensemble de son parcours, afin de se poser les bonnes questions.Les raisons pour entreprendre une démarche de bilan sont nombreuses : faire un point après un licenciement ou un départ, un souhait, si l’on s’interroge sur sa carrière, si l’on souhaite se réorienter, si l’on ne trouve plus de motivation dans son poste actuel, si l’on souhaite trouver un emploi qui nous correspond mieux ou redonner du sens à son parcours.L’APEC propose également toute une palette de services en ligne pour retravailler son CV, préparer un entretien, et plein de conseils judicieux. www.welcome to the jungle.com to the jungle.com le guide de l’emploi s’est également adapté pour offrir encore plus de posdcasts, videos et articles pertinents face à la conjoncture.