Le courage politique, le carburant qui manque au secteur aérien ? 🔑

Refuser la décroissance, et l’écologie punitive, assumer publiquement d’aider le transport aérien, croire et financer sa transition est pourtant une posture qui peut payer, même électoralement.



Carole Delga, présidente de la nouvelle région Occitanie depuis 2016 a, je le crois, montré l’exemple.

Femme avec une sensibilité plutôt à gauche, quel a été son discours lorsqu’en 2021 lorsqu'il a fallu remettre en jeu son mandat ?



Celui du courage, sans ambiguïté, sans démagogie et sans compromissions avec les extrêmes de chaque côté de l’arc républicain.



Dans cette région où Airbus et ses fournisseurs font partie de la vie de beaucoup de familles, elle s’est rangée résolument et ouvertement au côté du secteur aéro.



A cette époque, et en plein Covid, un plan de plusieurs milliards avait été mis en place pour le secteur aéronautique qui s’effondrait.



Aussitôt, Julien Bayou Les Verts (EELV), s’est dit "scandalisé" que l’État "aide autant" les grands groupes du secteur aérien (Air France, Airbus).



Qu’a répondu Madame Delga qui connait ses dossiers ? Que le plan était indispensable et même : « pas suffisamment dimensionné, financièrement par rapport aux enjeux de la filière. » …. Pour aider le Fleuron de notre souveraineté industrielle » … Pour « faire de la France et de l'Europe le leader de l'avion vert » .



Et d’ajouter, toujours pendant sa campagne : « Je veux un pays qui sache concilier économie et écologie, qui aime l’entreprise, parce que pour répartir les richesses avec justice, il faut d’abord les créer. »



Quand EELV, par les postes alléchés, est venu lui proposer un ticket pour gagner au deuxième tour, elle les a remerciés gentiment mais fermement.



Autour de son projet qu'elle décrivait comme « écologique et citoyen qui répond à l'urgence écologique » sont venus s'agréger des gens de plusieurs sensibilités y compris des écologistes… raisonnables.



Et oui, aider Airbus quand il le faut peut faire partie d'un projet écologique. Carole Delga a renvoyé dos à dos les adeptes de la décroissance et ceux qui pensent que financer le secteur aérien « c’est permettre à la bourgeoisie nationale de se maintenir en bonne position sur le marché international à l’heure d’une crise mondialisée » (sic)



Résultat : Carole Delga est la présidente de région la mieux élue en 2021. Le courage contre la démagogie et les compromissions électorales a payé.



A bon entendeur, salut.