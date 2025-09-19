Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"

Avec le soutien de Bain Capital, le groupe Machefert a trouvé une solution de financement structurée permettant d’apurer son passif, de stabiliser les opérations, de préserver les emplois et de poser les bases d’une relance.



Ce plan qui inclut la cession de trois actifs pour 44,4 millions d’euros, à savoir : la cession des murs avec maintien de la gestion opérationnelle par le groupe Machefert pour Villa Alessandra ; cession des murs et des fonds de commerce pour la Villa Lutèce Port-Royal et pour la Villa Royale Pigalle.



Par ailleurs, le partenariat avec Bain Capital qui porte sur 135,5 millions d’euros, permettra au groupe de restructurer son passif et surtout de financer sa croissance.



En effet, a souligné Kevin Machefert, "au-delà de l’apport financier, la rencontre avec Bain Capital s’est révélée être celle d’une vision commune et d’idées partagées pour accompagner le développement futur du groupe, à Paris comme en régions".



Cette alliance "de qualité" est à la base du plan de croissance ambitieux : dès cet automne 2025, un programme d’une vingtaine de millions d’euros de rénovations couvrira plusieurs établissements emblématiques du groupe dont le Kube Saint-Tropez, le Normandy Hôtel (Paris 1er), le 1K (Paris 3e), la Villa Luxembourg (Paris 6e) et aussi un hôtel à Marrakech, une "destination qui explose" . Les travaux se déroulent sans fermeture, comme nous l'avons constaté au Normandy Hôtel de Paris.



Ces transformations visent à affirmer le positionnement du Groupe sur le segment boutique-hôtel, tout "en montant en gamme".



En parallèle, digitalisation et IA viendront automatiser de nombreuses tâches. "Je veux que l'IA gère tout le transactionnel d'ici 2028-30" , a assuré Kevin Machefert. De son côté, la Machefert Academy, plateforme de formation interne, permettra de former et fidéliser les talents.