Il prévoit notamment de rendre progressive la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD), dont le taux pourrait passer de 4,6 % à 12,2 % pour les exploitants les plus rentables, et de relever de 20 € à 22 € par passager le plafond du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) applicable aux petits aéroports régionaux.



Le gouvernement prévoit également de puiser 125 M€ dans la trésorerie excédentaire de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) – au risque de fragiliser ses actions d’aide au départ des publics les plus modestes – et de durcir la fiscalité applicable aux propriétaires qui louent leur bien via Airbnb.



N'en jetez plus, la coupe est pleine.



Quand la vache à lait se sera totalement tarie, le secteur du tourisme n’aura plus qu’une solution pour survivre : augmenter toujours davantage le prix de ses services et supprimer l’offre devenue non rentable, au risque de contraindre de nombreux candidats au voyage à rester chez eux.