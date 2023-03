"Les campings reprennent l'héritage de Gilbert Trigano" 🔑

TourMaG - Vous êtes plongés quelques années en arrière dans votre expérience...



Nacer Bouguerra : J'ai remis le pied à l'étrier en faisant du sourcing, écumant les salons et la France pour recruter des animateurs. J'ai vu que la France avait changé.



Aujourd'hui, il faut chercher l'animateur oĂą il se trouve et surtout, il est indispensable d'ĂŞtre convaincant. Les jeunes doivent penser que s'ils vous rejoignent, ils sont dans la bonne entreprise et dans l'entreprise.



C'est plus compliqué.



TourMaG - Pourquoi ? Le tourisme attire moins ?



Nacer Bouguerra : Il faut aller les chercher, ils ne viennent plus Ă nous.



Il est compliqué de trouver des candidats. Pour remplir une section, nous nous y sommes pris presque 6 mois avant. Nous sommes allés recruter à la Réunion et aussi en Belgique. Il y a plus d'offres que de candidats.



Oui le secteur attire moins, il y a 30 ans l'animation et le tourisme faisaient rêver, ce n'est plus le cas. A l'époque, nous voyagions beaucoup moins, ce n'était pas si facile. Nous faisions ce métier, avant tout pour voyager.