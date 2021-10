Les croisières Paul Gauguin ouvertes à la vente pour 2023

Paul Gauguin annonce l'ouverture des ventes pour ses croisières 2023 dans le Pacifique Sud.



Six itinéraires de 7 à 16 nuits sont proposés pour explorer Tahiti, les îles de la Société, les Marquises, ou bien encore les Tuamotu, les îles Tonga, Cook et Fidji.



" Doté de 166 cabines et suites, le Paul Gauguin a été spécialement conçu pour naviguer dans les eaux polynésiennes : son faible tirant d’eau permet d’approcher au plus près les lagons peu profonds.



Au cœur d’îles et atolls de rêves de Tahiti et des îles de la Société, le navire invite à la découverte de la vie traditionnelle et des coutumes polynésiennes ", précise Paul Gauguin dans un communiqué.



Son design intérieur a été repensé, et l’intégralité des cabines, suites et espaces publics rénové.