Polynésie française : les croisières Paul Gauguin ouvertes aux voyageurs internationaux

Îles de la Société, Tuamotu, Marquises… Le Paul Gauguin reprend du service cet été avec trois itinéraires en Polynésie française.



Alors que les croisières pour les résidents locaux ont débuté le 18 juillet 2020, elles seront ouvertes aux voyageurs internationaux à partir de ce jeudi 29 juillet.



A bord de ce navire de 166 cabines et suites, spécialement conçu pour naviguer dans les eaux polynésiennes, les Gauguines et les Gauguins, hôtes polynésiens, initient les passagers à leur culture et à leur artisanat ancestral.



A noter qu'Olivier de Kersauson, sera présent à bord du Paul Gauguin lors de la croisière du 29 août, pour partager sa passion pour ces archipels avec les passagers.



Pour rappel, la Polynésie française a rouvert ses frontières le 15 juillet dernier. Tahiti et ses îles accueillent de nouveau les voyageurs internationaux, selon un protocole sanitaire rigoureux mis en place par les autorités locales.