Les tour-operateurs recrutent leurs futurs animateurs !

« La moitié des postes concerne le secteur de l’hôtellerie- restauration. Les professionnels de la petite enfance et de la famille sont également très recherchés puisqu’ils représentent 30% des recrutements pour cette campagne de printemps »

C’est reparti ! Les recrutements de saisonniers dans les clubs de vacances sont lancés. Si l’été paraît encore loin, la saison exige d’être préparée dès maintenant. Personnels emblématiques des vacances en club, les animateurs saisonniers sont indispensables au bon déroulement de l’activité de ces derniers.Chez TUI la phase de recrutement des contrats de professionnalisation est terminée et les recrues ont déjà fait leur rentrée dans les deux écoles partenaires du voyagiste : Klaxon Rouge pour les clubs Marmara et Laser pour Lookéa.Une seconde phase concerne les animateurs avec expérience et les renforts Mini Club pour les vacances d’avril, de juillet-aout et octobre, soit plus de 200 postes.De février à avril 2020,, fait savoir le géant du club vacances. Top of Travel sur les 110 saisonniers à recruter pour la saison estivale 2020. Les recrues travailleront de deux à neuf mois au sein d’un des 24 Top Clubs. FRAM recrute des chefs de centre : début de contrat fin février 2020.Les offres sont également en-ligne sur le site Villages Club de Soleil . Une journée jobdating est prévue le 11 mars à la Belle de Mai, sur convocation pour les candidats.Pour les villages montagne, les offres seront publiées mi-mars et une journée jobdating sera organisée le 17 avril 2020 à la cité des métiers de Marseille.Pour ses clubs FTI Voyages , le voyagiste éponyme recrute environ 12 animateurs locaux francophone.